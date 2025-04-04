Bakan Tunç'tan Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin iddialara yanıt

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif paylaşımlar ve iddiaların gündeme getirildiğini belirtti.

Sağlık şikayetleri üzerine 29 Mart'ta önce cezaevindeki poliklinikte ilk müdahalesi yapılan, ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman hekimlerce tetkik ve tedavisi eksiksiz gerçekleştirilen Polat'ın sağlık durumunun hekimlerce takip edildiğini bildiren Tunç, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir. Adı geçen tutuklu, bugün itibarıyla sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan sağlık kurulu kararı gereğince Adli Tıp Kurumuna sevki kararlaştırılmıştır.

Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir."