Şişli'deki kent lokantaları yeniden hizmete başlayacak
Şişli Belediyesi, ilçedeki kent lokantalarının 7 Nisan Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 18:45, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 18:45
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent lokantalarının, kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçesiyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.
İlçedeki 2 kent lokantası ile 1 gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli malzeme ve personel planlamasının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.