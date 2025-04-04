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TFF, Mourinho ve 4 Futbolcuyu Disipline Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sarı-lacivertli takımdan 2 ve Galatasaray'dan da 2 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 19:05, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 19:05
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TFF, Mourinho ve 4 Futbolcuyu Disipline Sevk Etti

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho ile oyuncular Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'da ise futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay'ın tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Maç Sonucu ve Disiplin Sevkleri

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldiği maçta yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle iki kulübün yanı sıra Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in de PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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