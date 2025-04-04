Nüfus Kaydı Şoku: 60 Yıl Sonra Kardeşi Olduğunu Öğrendi

MB Açıkladı: Gıda ve Alkol-Tütün Grubunda Enflasyon Yükseldi
MB Açıkladı: Gıda ve Alkol-Tütün Grubunda Enflasyon Yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İddialar
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İddialar
CHP'de Özgür Özel'e Rakip Çıktı
CHP'de Özgür Özel'e Rakip Çıktı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kazaları azaltacak yeni uygulama
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kazaları azaltacak yeni uygulama
Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı: Anneanneye hapis cezası
Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı: Anneanneye hapis cezası
Düğün fotoğraflarını kaybeden fotoğrafçıya tazminat şoku
Düğün fotoğraflarını kaybeden fotoğrafçıya tazminat şoku
Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama
Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama
Emniyet'ten uyarı: Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz
Emniyet'ten uyarı: Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz
ABD'nin Vergi Kararı Sonrası Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş
ABD'nin Vergi Kararı Sonrası Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş
Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladı
Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladı
Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Erdoğan'dan 'Boykot ve Terörsüz Türkiye Açıklaması'
Erdoğan'dan 'Boykot ve Terörsüz Türkiye Açıklaması'
TOKİ 11.000 TL taksitle ev satışına başladı; İşte şartları
TOKİ 11.000 TL taksitle ev satışına başladı; İşte şartları
15 Nisan'da sona erecek av sezonu bereketli kapanıyor
15 Nisan'da sona erecek av sezonu bereketli kapanıyor
Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor
Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor
Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 57 Ölü, 6.533 Yaralı
Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 57 Ölü, 6.533 Yaralı
Bankadan 20 Bin TL Altı Para Çekiminde Yeni Dönem
Bankadan 20 Bin TL Altı Para Çekiminde Yeni Dönem
Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor
Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor
TCMB, 2025 Kredi Eğilimleri Anketi Sonuçlarını Açıkladı
TCMB, 2025 Kredi Eğilimleri Anketi Sonuçlarını Açıkladı
Hatay ve Adana'da deprem!
Hatay ve Adana'da deprem!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Nüfus Kaydı Şoku: 60 Yıl Sonra Kardeşi Olduğunu Öğrendi

Manisa'da yaşayan Rıza Zeybek, annesinin vefatından sonra nüfus kayıtlarında karşılaştığı gizemli kardeşiyle ilgili hukuk mücadelesi veriyor. Rıza Zeybek, veraset ilamında ortaya çıkan ve sadece TC kimlik numarası olan kardeşi nedeniyle bir yıldan fazla süredir adalet arıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 19:30, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 19:29
Yazdır
Nüfus Kaydı Şoku: 60 Yıl Sonra Kardeşi Olduğunu Öğrendi

Manisa'da yaşayan 60 yaşındaki Rıza Zeybek isimli vatandaş annesinin 2024 yılının ocak ayında vefat etmesinin ardından çıkardığı veraset ilamıyla hayatının şokunu yaşadı. Şimdiye kadar hiçbir şekilde haberdar olmadıkları bir kardeşleri daha olduğunu öğrenen Zeybek, Yılmaz Özkur isimli kardeşlerinin sadece TC Kimlik Numarası olduğunu ancak kendisine dair hiçbir kayda ve ize rastlanamadığını belirterek nüfustan kaynaklı sorunun çözümü için bir seneden fazla bir zamandır hukuk mücadelesi veriyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Rıza Zeybek isimli vatandaş 2024 yılının ocak ayında annesi Fethiye Zeybek'i kaybetti. Zeybek, annesinin üzerine olan otomobili kendi üzerine geçirmek için veraset ilamı çıkardıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Kendisinin sadece Erkan isminde bir kardeşi olduğunu kaydeden Rıza Zeybek nüfus kayıtlarına göre kendisinden 10 yaş büyük Yılmaz Özkür isimli bir ağabeyi daha olduğunu öğrendi. 1955 doğumlu Yılmaz Özkür'ün soy isminin annesinin kızlık soy ismi olduğunu belirten Zeybek 1936 doğumlu annesi Fethiye Zeybek'in de gençlik yıllarında yine nüfustan kaynaklı hatadan dolayı askere çağrıldığını ancak hatanın düzeltilerek annesi yerine dayısı Fethi'nin askere gittiğini anlattı. Yine nüfustan kaynaklı bir hata yüzünden bir seneden fazla bir süredir mahkeme mahkeme dolaştığını anlatan Zeybek, yapılan bütün incelemelerde kardeşi görülen şahsın sadece vatandaşlık numarası olduğunu ve bunun dışında kendisine ait hiçbir yaşam belirtisinin olmadığını söyledi.

"Devletin bulamadığını ben nasıl bulayım"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Zeybek, "Annem öleli bir buçuk sene oldu. 2 kardeşiz biz. Veraset ilamı aldığımda bir kardeşimiz daha olduğunu öğrendim. Şaşırdım, geri dönüyordum yanlış aldım diye eve geldim okudum şok oldum. Bunu sorabileceğim kimse kalmadı. Annem öldükten sonra üçüncü kardeş çıktı. Onu da bilmiyorduk, annem bize bir şey söylemedi. Öldükten sonra çıktı. Bu sefer biz de şok olduk. Soracağımız kimse de kalmadı aile büyüklerimizin hepsi vefat etti. Tanımıyoruz, kimseden de duymadık. Yargı yoluna gittik. Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açtık. Hakime hanım her yeri araştırdı. Nüfus müdürlüklerini, belediyeleri, jandarmayı araştırdı hiçbir yaşam belirtisi çıkmadı. 3-4 mahkeme oldu en sonunda hakim dedi ki 'Bu kişi yok, bulamıyoruz. Yargı yolu açık istinafa gidebilirsiniz'. Ben nasıl bulacağım bunu devletin bulamadığını dedim. İstinafa gidin dediler. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Emniyete soruyorum mahkemeye başvurun diyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Annesini daha önce de askere çağırmışlar

Annesinin yaklaşık 20 yıl önce kendisine bir sohbet sırasında nüfustan kaynaklı bir hatayı anlatan Zeybek, "Annem bana 20 yıl önce sohbet ederken bir askerlik anısını anlattı. Amasya'da yaşarken, annemi askere çağırmışlar. Dayımın askerlik celbini anneme göndermişler. Nüfusta karışıklık olmuş. Annemin adı Fethiye dayımın adı Fethi. Kimlikleri karışmış, dayım gidip düzelttiriyor ve kendisi askere gidiyor" ifadelerini kullandı.

"2007 yılında kimliğe kaydolmuş"

Veraset ilamında çıkan kardeşlerinin 2007 yılında yapılan TC Kimlik numarası verilmesi sırasında ortaya çıktığını kaydeden Zeybek, "Turgutlu'da nüfus müdürlüğüne gittiğimde müdürlükteki bir personel bana TC Kimlik numaralarının 2007 yılında verildiğini ve bu tarihte bu kişinin Çobanisa'daki adrese kaydının yapılmış olduğunu söyledi. 2007 yılından beri kimse bilmiyor bunu. 60 yaşındayım. Böyle bir kişiyi ne biliyoruz ne de duyduk. Hakime soruyorum bu insan Çobanisa'da yaşıyorsa buna seçmen kağıdı gelmez mi, yok! Sadece nüfusta görünüyor. Hiçbir yerde kaydı yok. TC kimliği verildikten sonra kimse bilmiyor. Nüfusta çıkıyor sadece ve yaşıyor görünüyor. Ne hastaneye gitmiş ne ilaç almış ne trafik cezası var ne de başka bir kaydı. Yaşasa bulacağız ama hiçbir yerde kaydı yok. Ben bu kişinin nüfustan düşürülmesini istiyorum. Bunu ben yapamam. Devlet bunu bulacak ve yapacak. Nüfustan kaynaklı bir problem. Nüfus müdürlüğündeki personelin bana dediği o soy isim benzerliğinden karışıklık olmuş olabilir dedi. Nüfusa dava açmadım. Adliyeye giderek şikayetçi oldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yıldır bir buçuk yıldır gitmediğim, araştırmadığım yer kalmadı. Şimdi de istinafa gideceğim ama istinafa gitmeyi istemiyorum. Çok uzayacak süreç. Buna nüfus bakacak. İstinafta aynı şeyi araştıracak. Mahkeme bu kararı alırken her yere sordu zaten. Nüfustaki karışıklığın ceremesini ben çekiyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber