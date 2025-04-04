Suç makinesi emekli muhasebeci 9 yıl sonra yakalandı

Emekli muhasebeci olan Abdurrahim L.'nin "Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlarından 174 farklı dosyadan da aranması olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı Makedonya doğumlu Abdurrahim L.'nin polis arşivlerinde daha önceden 533 tane suç kaydı olduğu belirlendi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin gidebileceği yerlerde bekledi. Önceki gün polis ekipleri tarafından bulunduğu yer tespit edilen Abdurrahim L. gözaltına alındı.

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