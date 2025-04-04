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Suç makinesi emekli muhasebeci 9 yıl sonra yakalandı

533 suç kaydı bulunan ve 9 yıldır firari olan 70 yaşındaki Emekli Muhasebeci Abdurrahim L., İstanbul'da yakalandı. 174 farklı suçtan da aranması bulunan şüphelinin toplam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 19:41, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 19:41
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Suç makinesi emekli muhasebeci 9 yıl sonra yakalandı

İstanbul'da polis ekipleri, 2016 yılından bu yana aranan Abdurrahim L.'nin (70) Esenyurt'ta saklandığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin gidebileceği yerlerde bekledi. Önceki gün polis ekipleri tarafından bulunduğu yer tespit edilen Abdurrahim L. gözaltına alındı.

533 SUÇ KAYDI BULUYOR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı Makedonya doğumlu Abdurrahim L.'nin polis arşivlerinde daha önceden 533 tane suç kaydı olduğu belirlendi.

174 FARKLI DOSYADAN ARANMASI VAR

Emekli muhasebeci olan Abdurrahim L.'nin "Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlarından 174 farklı dosyadan da aranması olduğu ortaya çıktı.

115 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Abdurrahim L., hakkında yargılandığı davalardan toplam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine götürüldü.

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