Jose Mourinho'ya 'ırkçılık' suçlamasından takipsizlik kararı

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır" denildi.