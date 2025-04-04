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Ankara'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Valilik, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 22:40, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 22:55
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Ankara'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Valilik, yağışın gece saatlerine kadar süreceğini belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Mesai bitiminde etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde birçok noktada sürücüler zorlandı.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında, yağışların gece saatlerine kadar devam edeceği ve sel ile su baskınları konusunda dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

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