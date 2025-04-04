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Mahir Polat'ın tutukluluğuna itiraz edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 22:58, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 22:56
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Mahir Polat'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Polat'ın avukatı Erkam Erdem tarafından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunuldu.

Dilekçede, Polat'ın soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındığı ve 23 Mart'ta İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Polat'ın, savcılığın müzekkeresi doğrultusunda bugün cezaevi kampüsünde bulunan hastaneye sevk edildiği, burada dahiliye, göğüs hastalıkları, psikiyatri, üroloji ve genel cerrahi branşları tarafından muayene edildiği aktarılan dilekçede, "Bu muayene bulgularının heyet raporu şeklinde tanzim edilerek Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği bilgisi tarafımıza şifahen ulaşmıştır." ifadesi kullanıldı.

5275 Sayılı Kanun'un 16/2 maddesine göre hastalık nedeniyle infaz ertelemenin kriterinin, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil etmesi olduğuna işaret edilen dilekçede şunlar kaydedildi:

"Oysa Mahir Polat hükümlü değil, tutukludur. Tutuklu hakkında sağlık durumu ve cezaevinin sağlık koşulları üzerindeki etkisi bağlamında adli kontrol hükümleri doğrultusunda tahliyesine karar verilmesi için cezaevi koşullarının hayatı için kesin bir tehlike teşkil ettiğinin tespitine ihtiyaç yoktur. Cezaevi koşullarının sağlığına zarar verdiğinin veya orada bulunması dolayısıyla yaşadığı acil durumların sağlığı ve yaşamı üzerinde tehlike teşkil edip etmediğinin tespiti yeterlidir. Mahir Polat'ın tutuklanmasının akabinde cezaevi koşulları nedeniyle mütemadiyen yüksek tansiyon altında bulunması ve hayati tehlikeyi gündeme getirecek şekilde cezaevi dışındaki hastanelere iki kez sevk edilmesi, başlı başına tahliye nedenidir."

Polat'ın güncel sağlık durumunun kötüye gitmesinin ve cezaevi koşullarında bulunmasının sağlığına zarar verdiği, yaşam hakkı üzerinde ağır ve yakın bir tehlikeyi gündeme getirdiği kaydedilen dilekçede, Polat'ın tıbbi tedavi alma ve sağlığını koruma imkanını engellemeyecek adli kontrol tedbirleri doğrultusunda tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

- Olay

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.

Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırmıştı.

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