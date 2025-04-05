5 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasına, Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As maçlarıyla devam edilecek.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom, Semt77 Yalovaspor-Galatasaray, Manisa Basket Divissa-Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor Yörsan-Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek.

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına, Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor ve Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor müsabakalarıyla devam edilecek.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Gençlik Forumu tarafından Özbekistan'da düzenlenen "Türk Dünyasının Yükselen Yıldızı Olarak Gençlik: Ortak Mirasımız, Ortak Geleceğimiz" temalı konferansa katılacak.

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