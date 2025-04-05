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Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde yeni aşama

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 07:32, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 07:49
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Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde yeni aşama

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, türbin tesisatının ısı değişim ekipmanının önemli bileşeni olan tank, otomatik tekerlekli platformla türbin binasına getirildi.

Uzmanlar daha sonra tankı, paletli vinçle türbinin bakım seviyesine taşıdı. 259 ton ağırlığında ve 40 metre uzunluğunda kalın duvarlı kap olan besleme suyu depolama tankı, büyük boyutundan dolayı yük taşıma ekipmanlarıyla parçalar halinde götürüldü.

Ekipmanın projede öngörülen desteklere yerleştirilmesinin ardından montajı yapılacak.

Tank, nükleer güç santrallerinin devreye alma ve işletme aşamalarında santralin besleme pompaları için gerekli su rezervi ile makine dairesindeki diğer ekipmanlardan buhar ayırıcı, aşırı ve yüksek basınçlı ısıtıcılar yoluyla tahliye edilen suyu depoluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, 3. güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanlarının montajına yönelik makine dairesini kademeli şekilde hazırladıklarını belirtti.

Bina zemininden 18,2 metre yükseklikte yer alan ana teknolojik kotun ağır ekipmanların yükünü taşıyabilecek duruma getirildiğini kaydeden Butckikh, şu bilgileri verdi:

"Besleme suyu depolama tankı, Doğu Kargo Terminali'nde yapılan boşaltmanın ve gerekli gümrük işlemlerinin ardından doğrudan türbin binasına taşındı. Özel destek yapıların montajının ardından, uzman ekip tankı nihai konumuna yerleştirerek tank gövdesinin iki parçasını kaynakla birleştirecek. Aynı anda makine dairesinin duvarlarının betonlama çalışmaları da devam ediyor."

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