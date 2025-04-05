Hava Sıcaklıkları Düşüyor: Yağışlı Hava Devam Edecek

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
AK Parti MYK'da İmamoğlu ve Özel'in Çağrıları Tartışılacak
AK Parti MYK'da İmamoğlu ve Özel'in Çağrıları Tartışılacak
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde yeni aşama
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde yeni aşama
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Bakan Uraloğlu'ndan 'trafik güvenliği'ne yönelik paylaşım
Bakan Uraloğlu'ndan 'trafik güvenliği'ne yönelik paylaşım
Babalarının Bitmeyen Miras Davası Üç Kardeşi Avukat Yaptı
Babalarının Bitmeyen Miras Davası Üç Kardeşi Avukat Yaptı
Prof. Görür'den uyarı: O fay için süre doldu, eli kulağında
Prof. Görür'den uyarı: O fay için süre doldu, eli kulağında
Elektriğe yüzde 25 zam yapıldı
Elektriğe yüzde 25 zam yapıldı
EGM'den 'kadınlara çıplak arama ve taciz' iddialarına yalanlama
EGM'den 'kadınlara çıplak arama ve taciz' iddialarına yalanlama
TOKİ 44 ilde 552 arsayı satıyor: İşte şartları
TOKİ 44 ilde 552 arsayı satıyor: İşte şartları
MB Açıkladı: Gıda ve Alkol-Tütün Grubunda Enflasyon Yükseldi
MB Açıkladı: Gıda ve Alkol-Tütün Grubunda Enflasyon Yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İddialar
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İddialar
CHP'de Özgür Özel'e Rakip Çıktı
CHP'de Özgür Özel'e Rakip Çıktı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kazaları azaltacak yeni uygulama
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kazaları azaltacak yeni uygulama
Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı: Anneanneye hapis cezası
Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı: Anneanneye hapis cezası
Düğün fotoğraflarını kaybeden fotoğrafçıya tazminat şoku
Düğün fotoğraflarını kaybeden fotoğrafçıya tazminat şoku
Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama
Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama
Emniyet'ten uyarı: Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz
Emniyet'ten uyarı: Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz
ABD'nin Vergi Kararı Sonrası Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş
ABD'nin Vergi Kararı Sonrası Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş
Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladı
Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladı
Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Erdoğan'dan 'Boykot ve Terörsüz Türkiye Açıklaması'
Erdoğan'dan 'Boykot ve Terörsüz Türkiye Açıklaması'
TOKİ 11.000 TL taksitle ev satışına başladı; İşte şartları
TOKİ 11.000 TL taksitle ev satışına başladı; İşte şartları
Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor
Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor
Bankadan 20 Bin TL Altı Para Çekiminde Yeni Dönem
Bankadan 20 Bin TL Altı Para Çekiminde Yeni Dönem
Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor
Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor
Hatay ve Adana'da deprem!
Hatay ve Adana'da deprem!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hava Sıcaklıkları Düşüyor: Yağışlı Hava Devam Edecek

Pazartesiden itibaren hava sıcaklıkları kuzeybatıdan başlayarak düşecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 07:43, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 07:53
Yazdır
Hava Sıcaklıkları Düşüyor: Yağışlı Hava Devam Edecek

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği bu günlerde, pazartesi gününden itibaren kuzeybatı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların düşeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara göre, bugün ve yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca, yerel yağışlar da etkili olacak.

Yağışlı Sistem Etkisini Sürdürüyor

Bir süredir yurdu etkisi altına alan yağışlı sistemin yeni haftada da etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Önümüzdeki hafta boyunca ülke genelinde görülecek yağışlar, yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava Sıcaklıklarında Düşüş Bekleniyor

Hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:

  • Ankara: 11°C
  • İzmir: 15°C
  • Samsun: 8°C
  • İstanbul: 11°C
  • Antalya: 18°C
  • Adana: 20°C
  • Diyarbakır: 19°C
  • Erzurum: 11°C

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Ayrıca, rüzgarın yarın ve pazartesi günü Marmara'da kuzeyli yönlerden, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber