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Bursa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Bursa'da İstanbul-İzmir otoyolunda 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Trafik yaklaşık 1 saat aksadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 08:06, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 08:07
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Bursa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 araç birbirine çarparak 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, İstanbul-İzmir otoyolunun Orhangazi mevkisinde gerçekleşti. Kazaya karışan otomobillerin plakaları ise 78 DA 315, 34 DK 3062, 34 HUY 924 ve 34 HEL 335 olarak belirlendi. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralananlar arasında S. B, E. H. K, A. Ç. ve eşi E. Ç. ile kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi bulunuyor. Bu kişiler, Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine sevk edildi.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Yaralılardan biri olan E. H. K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otoyolun İstanbul yönündeki trafiği tamamen durdu. Ancak, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat sonra trafik normale döndü.

Önlemler ve İleriye Dönük Adımlar

Böyle kazaların önüne geçilmesi için sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uymaları büyük önem taşıyor. Özellikle yoğun trafikli bölgelerde daha dikkatli olunması gerektiği bir kez daha hatırlatılmış oldu. Yetkililer, bu tür kazaların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler almayı planlıyor.

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