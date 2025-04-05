TPAO'dan Adana için yeni karar
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Adana'da bulunan bir kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı. Söz konusu karara dair detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 09:51, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 10:07
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği karara göre, TPAO'nun Adana'da bulunan "AR/TPO/K/N35-d" pafta numaralı, 61 bin 737 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresi 7 Mart 2027'ye kadar uzatıldı.
Kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.