Uşak'ta işçi servisi otobüse çarptı! Çok sayıda yaralı var
Uşak'ta seyir halinde giden ve işçi taşıyan midibüs, aynı yönde giden ve işçi taşıdığı öğrenilen otobüse arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda 20 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 10:37, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 10:37
İşçi taşıyan araçların kazasında çok sayıda kişi yaralandı.
B.O. (25) yönetimindeki midibüs, Uşak-İzmir kara yolu Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında aynı istikamette ilerleyen S.K. (35) idaresindeki otobüse arkadan çarptı.
20 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada midibüs sürücüsü ile araçlardaki 19 kişi yaralandı. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Midibüs ve otobüsün, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.