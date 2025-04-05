Uşak'ta işçi servisi otobüse çarptı! Çok sayıda yaralı var

İşçi taşıyan araçların kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

B.O. (25) yönetimindeki midibüs, Uşak-İzmir kara yolu Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında aynı istikamette ilerleyen S.K. (35) idaresindeki otobüse arkadan çarptı.

20 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada midibüs sürücüsü ile araçlardaki 19 kişi yaralandı. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Midibüs ve otobüsün, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.