Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine havayolu ulaşımı olumsuz etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı.
Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur atarken yakıt kritiğine giren 29 uçak İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.
Sisin etkisi 5 saat sürdü
Havalimanından planlanan kalkışlar da gecikmeli icra edildi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun sisin ardından seferler, saat 08.30'dan sonra normale dönmeye başladı. Şirketin seferlerine ilişkin güncel bilgiler "https://ajet.com/flight-status-list" internet adresinden alınabiliyor.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeniyle iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır." ifadelerini kullandı.