Türk lirasıyla dış ticaret hacmi ilk çeyrekte 334,8 milyar lirayı buldu

CMK Müdafi Ücretleri Artık Online Ödenecek
CMK Müdafi Ücretleri Artık Online Ödenecek
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 62 Ölü, 7.388 Yaralı
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 62 Ölü, 7.388 Yaralı
Bakan Bayraktar: Elektriği Avrupa piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz
Bakan Bayraktar: Elektriği Avrupa piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz
Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti
Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti
1.044 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi
1.044 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi
İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
AK Parti MYK'da İmamoğlu ve Özel'in Çağrıları Tartışılacak
AK Parti MYK'da İmamoğlu ve Özel'in Çağrıları Tartışılacak
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde yeni aşama
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde yeni aşama
Bakan Uraloğlu'ndan 'trafik güvenliği'ne yönelik paylaşım
Bakan Uraloğlu'ndan 'trafik güvenliği'ne yönelik paylaşım
Babalarının Bitmeyen Miras Davası Üç Kardeşi Avukat Yaptı
Babalarının Bitmeyen Miras Davası Üç Kardeşi Avukat Yaptı
Prof. Görür'den uyarı: O fay için süre doldu, eli kulağında
Prof. Görür'den uyarı: O fay için süre doldu, eli kulağında
Elektriğe yüzde 25 zam yapıldı
Elektriğe yüzde 25 zam yapıldı
EGM'den 'kadınlara çıplak arama ve taciz' iddialarına yalanlama
EGM'den 'kadınlara çıplak arama ve taciz' iddialarına yalanlama
TOKİ 44 ilde 552 arsayı satıyor: İşte şartları
TOKİ 44 ilde 552 arsayı satıyor: İşte şartları
MB Açıkladı: Gıda ve Alkol-Tütün Grubunda Enflasyon Yükseldi
MB Açıkladı: Gıda ve Alkol-Tütün Grubunda Enflasyon Yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İddialar
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İddialar
CHP'de Özgür Özel'e Rakip Çıktı
CHP'de Özgür Özel'e Rakip Çıktı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kazaları azaltacak yeni uygulama
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kazaları azaltacak yeni uygulama
Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı: Anneanneye hapis cezası
Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı: Anneanneye hapis cezası
Düğün fotoğraflarını kaybeden fotoğrafçıya tazminat şoku
Düğün fotoğraflarını kaybeden fotoğrafçıya tazminat şoku
Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama
Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama
Emniyet'ten uyarı: Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz
Emniyet'ten uyarı: Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz
ABD'nin Vergi Kararı Sonrası Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş
ABD'nin Vergi Kararı Sonrası Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş
Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladı
Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladı
Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Erdoğan'dan 'Boykot ve Terörsüz Türkiye Açıklaması'
Erdoğan'dan 'Boykot ve Terörsüz Türkiye Açıklaması'
TOKİ 11.000 TL taksitle ev satışına başladı; İşte şartları
TOKİ 11.000 TL taksitle ev satışına başladı; İşte şartları
Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi ilk çeyrekte 334,8 milyar lirayı buldu

Türk lirasıyla dış ticaret, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 30,1 artarak 334 milyar 820 milyon liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 11:44, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 11:55
Yazdır
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi ilk çeyrekte 334,8 milyar lirayı buldu

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen ay 23,4 milyar dolarla mart aylarının en yüksek ikinci ihracat değerine ulaşıldı.

Bu dönemde Türk lirasıyla ihracatta da artış gerçekleşti.

Aylık veriler itibarıyla bu kategoride 3 ayda da yükseliş dikkati çekti.

Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,5 artışla 26 milyar 324 milyon lirayı buldu. İthalat da ilk ayda yüzde 47,2 artarak 70 milyar 319 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 96 milyar 643 milyon lira oldu.

Yılın ikinci ayında da Türk lirasıyla dış ticaretteki artış devam etti. Söz konusu ayda ihracat, geçen yıl şubata kıyasla yüzde 12,3 artışla 28 milyar 276 milyon lira, ithalat da yüzde 19,2 yükselişle 84 milyar 19 milyon lira olarak kaydedildi. Dış ticaret hacmi 112 milyar 294 milyon lirayı aştı.

Türk lirasıyla ihracat martta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 15,9 artışla 30 milyar 538 milyon liraya çıkarken, ithalat da yüzde 45,1 yükseldi ve 95 milyar 346 milyon lira oldu. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret 125 milyar 883 milyon lirayı aştı.

164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat

Bu yıl ocak-martta Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 yükselerek 73 milyar 354 milyon liradan 85 milyar 137 milyon liraya çıktı.

İthalat da bu dönemde 183 milyar 991 milyon liradan yüzde 35,7 artışla 249 milyar 683 milyon liraya ulaştı.

Böylece, 2025'in ilk çeyreğinde söz konusu kategoride dış ticaret 257 milyar 345 milyon liradan yüzde 30,1 artışla 334 milyar 820 milyon liraya yükseldi.

Öte yandan, martta 164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapıldı. 37 bin 662 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber