Sarp'ta 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

Yabancı uyruklu tır sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tırda yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu belirlenen 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurda giriş yapmak isteyen yabancı plakalı tır, risk analizi sonucunda x-ray taramasına sevk edildi.

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