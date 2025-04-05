Yorgun ve uykusuz trafiğe çıkmayın uyarısı

Toplam 9 gün süren bayram tatili pazartesi günü sona eriyor. Tatilden geri dönenlerin oluşturduğu trafik yoğunluğu bugünden başladı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, bayram tatili sonrasında yola çıkacak sürücülere,

"Lütfen yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayın."

uyarısında bulunuldu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bayram tatilinin sona ereceği hatırlatıldı.

"GİDECEĞİNİZ YERE GEÇ GİTMEK HİÇ GİDEMEMEKTEN İYİDİR"

Yorgun ve uykusuz araç kullanımının, kazalara sebebiyet veren en önemli faktörlerden biri olduğuna vurgu yapılan paylaşımda, "

Lütfen yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayın. Unutmayın, gideceğiniz yere geç gitmek hiç gidememekten iyidir."

ifadeleri kullanıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, yayınladığı videoda uyarıları çocuklar yaptı.