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Miras kavgasında akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde miras kavgası nedeniyle amca Mehmet Garip, 2 yeğenini ve yengesini tabancayla vurarak öldürdü. Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 15:51, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 16:25
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Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi'nde Mehmet Garip, 2 yeğeni ve yengesini miras kavgası nedeniyle hayattan kopardı. Sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Garip, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın son katında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Mehmet Garip, miras nedeniyle tartışma yaşadığı Z.G.'nin yaşadığı daireye geldi. Z.G.'nin dışarıda olduğu sırada Mehmet Garip eve giderek yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip'i tabancayla vurarak öldürdü. Sonrasında katliama devam eden Garip, öldürdüğü yengesinin telefonundan aynı apartmanda oturan yeğeni Bahar Tunalı'ya da mesaj atıp eve çağırdı. Mesaj sonrası annesinin yaşadığı daireye çıkan Tunalı da amcası tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan evli ve 1 çocuk annesi Tunalı, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Garip, emniyetteki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Garip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözyaşlarıyla defnedildi

Öte yandan, saldırı sonucu hayatını kaybeden Melike Garip (50), Ferdi Garip (27) ve Bahar Tunalı (31) için bugün öğle namazını müteakip Fevzipaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza aile yakınları, komşular ve çok sayıda vatandaş katılırken, cenazede gözyaşları sel oldu. Cenaze namazının ardından Melike, Ferdi ve Bahar, dualarla Yeni İlçe Mezarlığı'na defnedildi. Olayın şokunu atlatamayan mahalle sakinleri, yaşanan vahşetin ardından büyük üzüntü yaşadı. Cenaze töreninde aile üyeleri güçlükle ayakta durabildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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