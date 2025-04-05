Kaçak midye avına 37 bin lira ceza
Samsun'un İlkadım ilçesinde, yasa dışı yolla 1 ton kum midyesi avlayan kişiye, 37 bin 770 lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 18:15, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 18:13
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Kavşağı'nda şüpheli olduğu değerlendirilen aracı durdurdu.
Yapılan aramalarda, yasa dışı yolla avlanmış 1 ton kum midyesi ele geçirildi. Midyeler, kontrollerinin ardından denize bırakıldı.
Yakalanan sürücüye 'Su Ürünleri Kanunu' kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.