Kayseri'de 320 bin lira değerinde sahte tişört ele geçirildi
Kayseri'de piyasa değeri 320 bin lira olan çok sayıda sahte lisanslı tişört ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 16:52, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 16:55
İl Jandarma Komutanlığı ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte lisanslı tişört ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, L.Ç. tarafından Seydili Mahallesi'nde bulunan bir kargo şirketine gönderilen pakette piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira olan sahte lisanslı tişört ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.