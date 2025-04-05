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Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı

Türkiye'de elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor. Şubat 2025'te 11 bin 37 şarj istasyonu mevcut ve İstanbul lider konumda. İzmir beşinci sırada yer alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 17:15, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 17:14
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Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı

Şehir Şehir Şarj İstasyonu Raporu: İstanbul Zirvede, İzmir Beşinci Sırada

Elektrikli Araç Sayısındaki Hızlı Artış

Türkiye'de elektrikli araç sayısında yaşanan hızlı artışa paralel olarak şarj altyapısı da büyüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Şubat sonu itibarıyla ülkede 11 bin 37 elektrikli araç şarj istasyonunun bulunduğunu, bunların yüzde 70'inin şehir içinde, yüzde 30'unun ise şehirler arası yollarda yer aldığını açıkladı. En fazla istasyonun 2 bin 784 ile İstanbul'da olduğunu belirten Uraloğlu, elektrikli araç satışlarındaki artış oranının yüzde 119'a ulaştığını ve Türkiye'nin bu dönüşümü güçlü şekilde benimsediğini söyledi.

Elektrikli Araçlara Artan İlgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde elektrikli araçlara olan ilginin her geçen gün arttığını ve bu talebe paralel olarak şarj altyapısının da hızla büyüdüğünü açıkladı. Uraloğlu, 2025 yılı Şubat sonu itibarıyla ülkede toplam 11 bin 37 elektrikli araç şarj istasyonunun bulunduğunu söyledi.

Elektrikli Araç Kullanımının Yaygınlaşması

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, elektrikli araç kullanımının Türkiye'de hızla yaygınlaştığını, bu gelişmeye eş zamanlı olarak şarj altyapısının güçlendiğini belirtti. Elektrikli araçların karbon emisyonunu azaltarak enerji verimliliğini artırdığını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün hem bireysel ulaşım hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Elektrikli Araç Sayısı 208 Bini Aştı

2024 Şubat ayında Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 93 bin 973 olduğunu hatırlatan Uraloğlu, bu sayının 2025 Şubat itibarıyla yüzde 121 artışla 208 bin 6'ya ulaştığını bildirdi.

"Bu yılın Şubat ayında 10 bin 324 elektrikli araç satıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 4 bin 713'tü. Yüzde 119'luk bir artışla satışlar iki kattan fazla arttı"

diyen Uraloğlu, Türkiye'nin artık elektrikli araçları güçlü şekilde benimsediğini vurguladı. Toplam otomobil satışları içinde elektrikli araçların payı yüzde 5,7'den yüzde 13,6'ya yükseldi.

Şarj Soketleri ve İstasyonlar

Elektrikli araç sayısındaki artışa paralel olarak şarj soketi sayısı da önemli ölçüde arttı. 2024 Şubat'ta 15 bin 335 olan şarj soketi sayısı, bu yılın aynı ayında 28 bin 159'a çıktı.

Şarj Altyapısının Yaygınlaşması

Şarj altyapısının ülke geneline yayıldığını belirten Uraloğlu, şarj istasyonlarının yüzde 70'inin şehir içinde, yüzde 30'unun ise şehirler arası yollarda bulunduğunu aktardı. "Bu, sadece büyükşehirlerde değil, Anadolu'nun pek çok noktasında da elektrikli araçların kullanılabilirliğini artırıyor" dedi.

Şehir Bazında Şarj İstasyonu Dağılımı

İller bazında en fazla şarj istasyonuna sahip olan şehirlerin dağılımı da paylaşıldı:

  • İstanbul: 2 bin 784 istasyon ile ilk sırada
  • Ankara: 1.213 istasyon
  • Antalya: 732 istasyon
  • Bursa: 532 istasyon
  • İzmir: 504 istasyon
  • Konya: 281 istasyon


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