Motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde motosiklet sürücüsüne şiddet uyguladığı öne sürülen 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 17:47, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 18:35
Valilikten yapılan açıklamada, "Çorlu ilçesinde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edildiği, polisler hakkında idari ve adli süreç başlatıldığı belirtildi.