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Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi

Ramazan Bayramı'nda trafik kurallarını ihlal eden 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 17:50, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 17:51
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Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde trafik kurallarını ihlal eden sürücülerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu süre zarfında, özellikle yakın takip ve cep telefonu kullanımı nedeniyle 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, trafikte takip mesafesinin korunmasının önemine dikkat çekti.

"Lütfen trafikte takip mesafemizi koruyalım"

çağrısında bulundu.Yerlikaya, arkadan çarpma kazalarının en önemli nedenlerinden birinin seyahat halindeyken cep telefonu kullanımı olduğunu vurguladı. Bu tür kazaların çoğunlukla yetersiz takip mesafesi nedeniyle meydana geldiğini ve ölümcül sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun 73. maddesine göre direksiyon başında telefon kullanmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Trafik Kurallarına Uymanın Önemi

Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına harfiyen uyulmasının önemine değindi. Özellikle yoğun trafikte ve ani duruşların yaşanabileceği alanlarda takip mesafesinin korunması gerektiğini vurguladı. Bu tür önlemlerin, kazaların önüne geçmede hayati bir rol oynadığını belirtti.

Takip Mesafesi ve Cep Telefonu Kullanımı

Yakın takip ve cep telefonu kullanımı, trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Bakan Yerlikaya, bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini ve sürücülerin bu alışkanlıklarından vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Alınacak önlemlerle trafik güvenliğinin artırılabileceğini sözlerine ekledi.

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