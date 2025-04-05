PFDK kararları açıklandı
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK kararlarını açıkladı. Buna göre; Jose Mourinho'ya 3 maç, Foti'ye 4 maç, Zufic'e 4 maç, Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ve Fred'e 3 maç ceza verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 19:00, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 19:01
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK kararlarını açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkarak kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya 3 maç, Foti'ye 4 maç, Zufic'e 4 maç, Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ve Fred'e 3 maç ceza verildi.