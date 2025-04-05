e-YDS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/3 İngilizce) sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 19:40, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 19:43
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan'da uygulanan 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/3 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
ÖSYM Sonuç sayfası için tıklayınız