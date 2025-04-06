Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta meydana gelen silahlı kavga, komşular arasında büyük bir trajediye neden oldu. Çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak duruma müdahale etti.

Olayın Detayları

İki komşu aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Y. Ö., O. Ö. ve V. Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Olay yerinde yaşamını yitiren üç kişi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen 7 yaralıdan, Ö. Ö. ve F. Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralı ise hastanede tedavi altına alınırken, polis gözetimi altında tutuluyor.

Soruşturma ve İncelemeler

Olayın ardından kısa sürede yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde olay mahallinde çok sayıda kovan tespit edilirken, 4 tabanca ele geçirildi.