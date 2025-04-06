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Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye, yeni haftada da yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Trakya ve Çanakkale'de kuvvetli sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 07:58, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 08:00
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Yeni haftada hava nasıl olacak?

Baharın gelmesiyle birlikte yağışlı hava yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada da bu durumun devam edeceğini bildirdi.Son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar ve Hava Durumu Detayları

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Trakya, Çanakkale çevreleri, Antalya'nın doğusu ve Orta Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Yeni haftada kar geliyor. Pazartesi gününden itibaren Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

  • Pazartesi günü yağışların özellikle Trakya, Çanakkale çevreleri, Antalya'nın doğusu ve Orta Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Salı günü ise Kastamonu, Karabük ve Bolu'da aralıklarla kar yağışı görülecek.

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