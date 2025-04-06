Emniyet, elektronik kelepçe için ihaleye çıkıyor!

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, denetim ve takibe alınan yükümlü sayısı 440 bin 498'e ulaşmış durumda. Son olarak, İmamoğlu gösterilerine katılan çok sayıda öğrenciye elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alındı. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü, elinde yeterli sayıda elektronik kelepçe bulunmadığı için yeni bir ihale açmaya karar verdi.

Artan Soruşturmalar ve Cezaevlerindeki Doluluk

Özellikle son dönemde artan soruşturmalar sebebiyle cezaevlerinde doluluk had safhaya ulaştı. Görevden alınarak tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla sokaklara çıkan çok sayıda öğrenci de cezayla karşı karşıya kalanlardan. Bazıları tutuklu yargılanırken bazılarına da ev hapsi verildi. Üniversite öğrencisi Yaren Durma da o mağdurlardan... NOW TV'ye konuşan Durma

Özel bir üniversitede tam burslu okuyorum. Babam TIR şoförü, annem ev hanımı. Mahkeme ev hapsine çarptırdı ama elektronik kelepçe takılmadı. Emniyet'in elinde kalmamış diye duydum. Sınavlarım başlayacak yakında. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Bursum da kesilecek

dedi.

Denetimli Serbestlik ve Elektronik İzleme

KARAR'ın Adalet Bakanlığı'nın Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'ndan edindiği bilgilere göre; 2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 69 bin yükümlünün denetim ve takibi, elektronik izleme merkezi vasıtasıyla gerçekleşti. 28 Şubat 2025 tarihli istatistikler baz alındığında ise; denetim ve takibi yapılan toplam yükümlü sayısı, tam 440 bin 498 kişi. Neredeyse yarım milyon. Yaş gruplarına bakıldığında 12-18 yaş arasında 8 bin 735 kişi var. 794'ünün kadın olduğu 18-21 yaş arasında 20 bin 736 kişi, 106 binin erkek olduğu 21-30 yaş aralığında da 114 bin 146 kişi yükümlü.

Elektronik Kelepçe İhalesi

Adalette bir başka sorun, envanterde yeteri kadar elektronik kelepçe kalmaması. İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 19 Mart süreci öncesi çok sayıda mühimmat alımı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. 18 Mart'ta 13 bin adet yüz tanıma sistemi kamera kurulumu için ihale onayı verildi. Yaklaşık maliyeti 33.7 milyon lira ile 253.4 milyon lira arasında değişen projenin üç ay içinde tamamlanması planlanıyor. 280 bin günlük elektronik kelepçe izleme sistemi ve hizmet alımı da öngörülüyor.

Vize Çağrısı

Öte yandan CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer dün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde protestolarda tutuklanan öğrencileri ziyaret etti. Çıkışta açıklama yapan Süllü, yarın birçok öğrencinin vizelerinin başlayacağını belirterek

Tutuklu bulunan öğrencilerin tamamının ileride mazeretli sayılması gerek. Gençlerin mazeret sınavlarına katılması için üniversite yönetimlerine de buradan çağrıda bulunuyoruz

dedi. Çakırözer ise Sadece demokratik haklarını kullandıkları için cezaevlerinde tutuluyorlar. Kiminin işi var, kiminin okulu... Ailelerine bakmak zorunda bulunanlar söz konusu

ifadelerini kullandı.

MERVE ŞİŞMAN / Karar