TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaş ortalaması 59'a yükselen çiftçilerin, tarımdan kopmaması ve gıda arz güvenliğinde sorunlar yaşamamak için yapılması gerekenleri görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.

Çiftçilerin Yaş Ortalaması Artıyor

"Üreticilerimizin yüzde 82'sini erkek, yüzde 18'ini ise kadınlarımız oluşturuyor. Tarım sektöründe çalışan nüfusumuzun yaş ortalaması ise her geçen yıl artıyor" vurgusu yapan Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:"2024 yılı itibarıyla çiftçilerimizin yaş ortalaması 59'a yükseldi. Ülkemizdeki erkek çiftçilerin yaş ortalaması 58, kadın çiftçilerin yaş ortalaması ise 61'dir.

Üreticilerimizin yüzde 35'i 65 yaşın üzerindeyken,

Yüzde 35'i ise 50-64 yaş aralığındadır.

18-32 yaş arası genç çiftçilerimizin oranı ise sadece yüzde 5'tir.

Bu durum, gençlerimizin tarımdan ve kırsal yaşamdan hızla uzaklaştığını gösteriyor."

Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi

"Kadın çiftçilerimizin desteklenmesi büyük önem taşıyor""Kadın çiftçilerimizin yaş ortalaması 61 ile oldukça yüksektir. Kadınlarımızın tarımda daha aktif rol alması için destekler artırılmalıdır. Kadın çiftçilerimiz, tarımın geleceği için büyük bir potansiyel taşıyor."

Kırsal Nüfusun Azalması

"Doğum oranı sıfır olan köylerimiz var""Kırsal nüfusumuz, ekonomik, sosyal ve eğitim imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle her geçen yıl azalıyor. Yaklaşık 30 yıldır çocuk doğmayan, kışın tamamen boşalan ve bekçilerle korunan köylerimiz var.

2024 yılında 18-24 yaş arası çiftçi sayısı yüzde 6 oranında azaldı.

33-49 yaş arası çiftçi sayısı ise yüzde 4 oranında azaldı.

Evlenme çağına gelen gençlerimiz, kentlerde asgari ücretle çalışmayı köyünde çiftçilik yapmaya tercih eder hale geldi."

Acilen Harekete Geçilmesi Gerekiyor

"Acilen harekete geçilmeli""Bu durumu tersine çevirmek için acilen harekete geçmeliyiz. Genç nüfusun tarıma dönüşünü sağlayacak politikalar geliştirilmeli, üreticilerimizin gelirleri artırılmalı ve sosyal güvenceleri güçlendirilmelidir.Prim borçları üreticilerimizin sırtında kambura dönüşmüş durumdadır. Özellikle genç ve kadın çiftçilerin sosyal güvenlik prim yükü devlet tarafından hafifletilmelidir."

Gençleri Tarıma Kazandırmak

"Gençleri tarıma kazandırmak için acil adımlar atmalıyız""Gençlerin tarımsal arazi edinmesi kolaylaştırılmalı, düşük faizli krediler ve hibe destekleri artırılmalıdır. Tarımsal girişimcilik için özel fonlar oluşturulmalıdır.

Kırsal bölgelerde altyapı, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlar iyileştirilmeli,

Tarıma dayalı sanayi yatırımları desteklenmelidir.

Tarım kooperatifleri güçlendirilerek gençlerin bu yapılara katılımı teşvik edilmelidir. Tarım liseleri ve üniversitelerde tarım ile teknolojiyi birleştiren yeni programlar geliştirilmelidir.Gençlere modern tarım teknikleri ve girişimcilik eğitimleri verilmelidir. Tarımın geleceğimiz için ne kadar kritik olduğu konusunda toplumsal bilinç acilen oluşturulmalıdır."

Gıda Arz Güvenliği Riski

"Gıda arz güvenliğimiz risk altında""Gençlerimizi tarımsal üretime yönlendirecek doğru politikalar uygulanmaz ve çiftçilik mesleğinin saygınlığı geri kazandırılmazsa, uzun vadede ülkemizin gıda arz güvenliği ciddi risklerle karşı karşıya kalacaktır. Unutulmayalım ki, tarım, bir ülkenin geleceğidir. Kırsalın canlılığı da tarımın sürdürülebilirliği ile mümkündür."

Tarım Geleceğimizin Teminatıdır

"Tarım, geleceğimizin teminatıdır""Tarım, ülkemizin gıda güvenliği ve ekonomisi için vazgeçilmez bir sektördür. Gençlerimizi tarıma kazandırmak, sadece sektörün geleceği için değil, ülkemizin geleceği için de büyük önem taşıyor.Gençlerimizin tarımsal üretime katkı sağlaması için, devletimizin, özel sektörün ve tüm paydaşların desteği şarttır. Birlikte hareket edersek, tarım sektörümüzü güçlendirir, gençlerimize umut dolu bir gelecek sunarız.Gençlerimizi bu topraklara kazandırmazsak, yarınlarımızı besleyecek ne ekmeğimiz ne de umudumuz kalır."