Meclis'te son 2 yıldır o parti ne derse o!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son yıllarda yaşanan gelişmeler, siyasal temsildeki dengesizlikleri gözler önüne seriyor.

Son seçimden bu yana iki yıl içerisinde CHP, Demokrat Parti ve diğer muhalefet partileri, toplumsal sorunlarla ilgili 2000'den fazla kanun teklifi sundu. Ancak bu teklifler bir türlü gündeme alınmadı.

AK Parti'nin verdiği 211 kanun teklifinin 85'i yasalaşırken, 93'ü ise şu an Meclis gündeminde yer alıyor. Hatta Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin dahi verdiği teklifler bile gündeme gelmedi. Sadece Hüdapar, 5 teklif sundu ve bunlardan bir tanesi kabul edildi.

Toplumsal Sorunlara Yönelik Araştırma Önergeleri

Toplumsal sorunlara dair araştırma önergeleri de AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Yargıdaki düşüş iddiaları, suç örgütlerinin kamu bağlantıları ve artan uyuşturucu kullanımı gibi kritik konularda, muhalefetin araştırma önerileri Meclis'te kabul görmedi. AK Parti'nin bu durumu nasıl yönettiği, Türkiye'deki demokratik temsili ve yasaların halkın yararına olup olmadığını sorgulatıyor.