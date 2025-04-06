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'Panik atak hastasıyım, ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi' diye 112'yi aradı

Antalya İl Ambulans Servisi, 112'ye gelen ilginç ve gereksiz çağrılardan dolayı acil durumlara yetişmekte zorlanıyor. Yetkililer bilinçlenmenin önemini vurguluyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 10:32, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 10:34
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'Panik atak hastasıyım, ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi' diye 112'yi aradı

ANTALYA İl Ambulans Servisi Başhekimi Münevver Kurt, 112'ye gelen gereksiz çağrıların acil müdahale gerektirecek vakaların önüne geçtiğini belirterek, "'Ambulans kiralamak istiyorum, kız arkadaşıma evlenme teklif edeceğim. Panik atak hastasıyım, ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi' şeklinde talepler alıyoruz" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi, hayati tehlike taşıyan acil durumlar için hizmet veriyor. Ancak merkeze gelen bazı çağrılar, acil durumlarla ilgisi olmayan taleplerden oluşuyor. Yetkililer hattı meşgul eden çağrıların, acil müdahale gerektirecek olayların önüne geçtiğini ve kişilerin hayatına mal olabileceğini söyledi.

24 SAAT HİZMET VERİYORLAR

112 Acil Çağrı Merkezi'nin 24 saat hizmet verdiğini söyleyen Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Münevver Kurt, "Toplamda 100'ün üzerinde personelimiz bulunuyor. Çağrı yönlendiricileri, Nakil Koordinasyon Birimi danışmanları, hekimler ve diğer destek birimleriyle birlikte çalışmalar yürütülmektedir. Gelen çağrılar değerlendirildikten sonra acil yardım ambulansı gerekip gerekmediği belirlenir. Eğer ihtiyaç varsa, vatandaşa en yakın ambulans ekibi olay yerine yönlendirilir. Ambulans ekibi ulaşana kadar acil müdahale gerekiyorsa, çağrı danışmanlarımız devreye girerek telefonla yönlendirme yapar ve gerekli ilk yardım uygulamalarını vatandaşa anlatarak yardımcı olur" dedi.

'AYAKKABI AYAĞIMI VURDU, AMBULANS BENİ EVE BIRAKABİLİR Mİ'

Çağrı merkezine gelen ve meşgul eden talepleri anlatan Kurt, "'Evleneceğim kişinin bilgilerini versem, bulaşıcı ya da genetik bir hastalığı olup olmadığını öğrenebilir miyim? Gebelik testi yaptırmak istiyorum, ambulans gelip yapabilir mi? Ambulans kiralamak istiyorum, kız arkadaşıma evlenme teklifi edeceğim. Ayakkabı ayağımı vurdu, ambulans beni eve bırakabilir mi? Giderken yolda pansuman yapar mı? Panik atak hastasıyım, uçağımı kaçırmak istemiyorum. Ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi' şeklinde taleplerle karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İLK YARDIM EĞİTİMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Acil vakalarda neler yapılması gerektiğine de değinen Kurt, "Acil yardım gerektiren vakalarda, kalp durması ve solunum durması gibi hayati durumlara müdahale edilmesi gerekebilir. Karşıdaki kişi ilk yardım bilgisine sahip değilse, çağrı merkezi personeli ona ne yapması gerektiğini adım adım anlatır. Ancak burada vatandaşlarımızın da bilinçli olması, ilk yardım eğitimi alması büyük önem taşımaktadır. Ne kadar yönlendirme yapsak da ilk yardımın temel bilgileri önceden öğrenilmeli. Her an herkesin başına gelebilecek acil durumlar karşısında, çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı ilk yardım eğitimi alınmasını önemle vurguluyoruz" diye konuştu.

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