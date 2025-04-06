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TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ramazan Bayramı'nın ardından yoğun mesaisine devam edecek. AK Parti'nin hazırladığı iklim kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Düzenleme, iklim değişikliği ile etkin mücadeleye olanak sağlayacak. Sıfır emisyon hedefine yönelik adımlar atılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 21:28, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 21:29
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TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai

TBMM Genel Kurulu, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere bir araya gelecek. Ramazan Bayramı'nın ardından haftalık çalışmalarına 8 Nisan Salı günü başlayacak olan Genel Kurul, bu önemli teklifi ele alacak.

İklim Kanunu Teklifi'nin Detayları

Teklif, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulmasını öngörüyor. Sera gazı emisyonlarının, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ve İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılması hedefleniyor.

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın Görevleri

Başkanlık, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak ve teşvik mekanizmaları geliştirecek. Ayrıca, Türkiye Yeşil Taksonomisi'ni kurmayı planlıyor. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek.Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak ve Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak. ETS piyasasında ücretsiz tahsisatların dağılımına karar verilecek. Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığından sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak.

İdari Para Cezaları ve Yaptırımlar

  • Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara aykırı olarak rapor sunmayanlar 500 bin ila 5 milyon Türk lirası arasında ceza alacak.
  • Ozon tabakasını incelten maddeleri kullananlara 2,5 milyon Türk lirası ceza verilecek.
  • Florlu sera gazlarıyla ilgili usul ve esaslara uymayanlara 2,5 milyon Türk lirası ceza uygulanacak ve belirli süre belge verilmeyecek.
  • Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere 1 milyon ila 10 milyon Türk lirası ceza kesilecek.

Ankara'da Resmi Ziyaretler

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, 10 Nisan Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek.

Araştırma Komisyonlarının Gündemi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını ile ilgili komisyon, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinden akademisyenleri dinleyecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda ise Adalet Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenler milletvekillerini bilgilendirecek.Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

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