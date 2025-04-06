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Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi

Bayram tatilinin 8. gününde 604 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 925 kişi yaralandı. Yetkililer dikkat çağrısı yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 10:58, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 11:04
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Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bayram tatilinin 8. gününde 604 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

Bu kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 925 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin" ifadelerini kullandı.

594 bin 122 araç denetlendi

Yerlikaya, dün ekipler tarafından 594 bin 122 aracın denetlendiğini, 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 73 araca ise diğer işlemler yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."


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