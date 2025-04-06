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Emekli öğretmen 64 yaşında stajını tamamlayıp avukat oldu

Emekli öğretmen 64 yaşındaki Harun Kazan, emeklilik sonrası hukuk fakültesini bitirerek hayalini gerçekleştirdi. Şimdi ise yüksek lisans ve doktora yapmayı hedefliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 11:17, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 11:22
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Emekli öğretmen 64 yaşında stajını tamamlayıp avukat oldu

Erzurum'da 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Harun Kazan (64), çocukluk hayali olan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak mezun oldu. Evli, 4 çocuk ve 4 torun sahibi olan Kazan, bir yıllık stajını tamamlayıp ruhsatını alarak mesleğe ilk adımını attı. Aşkale ilçesinde yaşayan Rahile-İsmail Kazan çiftinin 8 çocuğunun en büyüğü olan Harun Kazan, liseden mezun olduktan sonra hayalindeki hukuk fakültesi memleketi Erzurum'da olmadığı için Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni tercih ederek sınıf öğretmenliği okudu. 1983 yılında mezun olan Kazan, yaklaşık 30 yıl sınıf öğretmenliği yaparak 2012 yılında emekli oldu. Kazan, çıkarılan afla önceden kazandığı fakat imkansızlıklar nedeniyle gidemediği hukuk fakültesine Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde devam etti. 4 yıl okuduktan sonra 2023 yılında mezun olan Kazan, 2024 yılında bir yıllık stajını tamamladı ve Erzurum Barosu'nda geçen hafta düzenlenen yemin töreni ile ruhsatını Baro Başkanı Mesut Öner'den aldı.

'Torunum Yaşındaki Gençlerle Okudum'

Geç de olsa hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduğunu söyleyen Kazan, "Ailede okuyan tek çocuk bendim. Benim hayalimde hukukçu olmaktı. Fakat Erzurum'da hukuk fakültesi yoktu. Bu nedenle ben de eğitim fakültesini okudum ve öğretmen oldum. Fakat 2007 yılında öğretmen iken yine sınava girdim ve hayalim olan İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Ancak evlenmiştim ve 4 çocuğum vardı. Mesleğimi bırakıp devam mecburiyeti olan okula gidemedim. Emekli olduktan sonra çıkarılan kapsamlı bir aftan faydalanarak Erzurum Hukuk Fakültesi'nde eğitimimi tamamladım. 4 yıl torunum yaşındaki gençlerle okudum. Onlara hep örnek oldum. Bana hepsi 'hocam' diyerek saygı gösteriyordu. Mezun olduktan sonra 6 ay boyunca Avukat Haktan Avnik'in yanında staj gördüm. 6 ay adliyedeki stajımın ardından baroda düzenlenen yemin töreni ile ruhsatımı alarak avukat oldum. Şimdi ilk hedefim kurum avukatlığı, yoksa özel olarak mesleğimi yapacağım" dedi.

Sıradaki Hedefim Yüksek Lisans ve Doktora

Çocuklarının hepsinin üniversite mezunu olduğunu belirten Kazan, "Gençler hayallerinden asla vazgeçmesin. Önlerine çıkan zorluklara boyun eğmesinler. Hayallerine ulaşana kadar koşsunlar. Yoldaki engelleri birer birer aşarak hedeflerine ulaşsınlar. Eşim ve çocuklarım okumamda en büyük destekçilerim oldu. 4 yılda tamamlayıp hedefime ulaştım. Sıradaki hedef Anayasa Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmak" diye konuştu.

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