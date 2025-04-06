TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında
TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında
KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!
KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!
TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai
TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai
Bakanlığın 'Kırmızı Bülten'le Aradığı Böcek! 23 Ağaç İmha Edildi
Bakanlığın 'Kırmızı Bülten'le Aradığı Böcek! 23 Ağaç İmha Edildi
İstanbul'da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
İstanbul'da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
MASAK'tan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt
Zaten Pahalıydı! Apple Türkiye'de Yeni Zamlarla Karşı Karşıya
Zaten Pahalıydı! Apple Türkiye'de Yeni Zamlarla Karşı Karşıya
Başkentray Banliyo Hattı Yenikent'e Kadar Uzayacak
Başkentray Banliyo Hattı Yenikent'e Kadar Uzayacak
Bakan Tunç'tan Özel'in Sözlerine Sert Yanıt: Yargıyı Baskı Altına Alıyor
Bakan Tunç'tan Özel'in Sözlerine Sert Yanıt: Yargıyı Baskı Altına Alıyor
BYD'nin Çevreci Gemisi Türkiye'de: 7 Bin Araç Taşıyor
BYD'nin Çevreci Gemisi Türkiye'de: 7 Bin Araç Taşıyor
9 günlük tatil sonrası zil yeniden çalıyor
9 günlük tatil sonrası zil yeniden çalıyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi
Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi
BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
e-YDS sonuçları açıklandı
e-YDS sonuçları açıklandı
Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi
Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı
43 İlin Geçiş Güzergahını Kullanacaklar Dikkat!
43 İlin Geçiş Güzergahını Kullanacaklar Dikkat!
Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!

KVKK Başkanı Faruk Bilir, internet kullanımının artmasıyla kişisel veri güvenliğine yönelik risklerin arttığını belirtti ve dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 22:18, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 22:20
Yazdır
KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kişisel verilerin korunmasına yönelik risklerin arttığını belirtti. "E-posta, mesaj ve sosyal medya paylaşımları yoluyla gelen kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olunmalı, bu doğrultuda şüpheli bağlantılara tıklanmamalı ve kişisel bilgiler gelişigüzel paylaşılmamalı." dedi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başladı. 2018'de yapılan yönetmelik değişikliği ile 7 Nisan'ın "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanmasına karar verildi.

Kişisel Veri Farkındalığı ve Bireysel Tedbirlerin Önemi

Kişisel Verileri Koruma Günü'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan KVKK Başkanı Bilir, bu günün amacının kişisel veri farkındalığı oluşturmak ve kişisel verilerin korunmasında alınabilecek bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekmek olduğunu aktardı. Çocuk ve gençlerde kişisel veri koruma bilinci oluşturulmasının da bu günün amaçları arasında olduğunu belirtti.

Şüpheli Bağlantılara Tıklanmamalı

Bilir, internet kullanımının artmasıyla birlikte kişisel verilerin korunmasına yönelik risklerin de arttığını ifade ederek, veri güvenliği için şu tavsiyelerde bulundu:

  • "Bu nedenle dijital dünyada güvenliğin sağlanabilmesi için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Örneğin e-posta, mesaj ve sosyal medya paylaşımları yoluyla gelen kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olunmalı, bu doğrultuda şüpheli bağlantılara tıklanmamalı ve kişisel bilgiler gelişigüzel paylaşılmamalı."
  • Resmi kurum ve kuruluşlar hassas bilgileri e-posta ya da mesaj yoluyla talep etmezler. Bu nedenle, bu tür kişisel veri taleplerine karşı sorgulayıcı olunmalı.
  • Ayrıca kişisel verileri ele geçirmeyi hedefleyen kötü niyetli paylaşımlara karşı doğru bilgi edinmek için resmi ve doğrulanmış kaynakları takip etmek son derece önemli.
  • Kaynağı belirsiz ve resmi kaynaklarca teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemeli.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu konumundaki şirket veya kuruluşun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve KVKK'ye bildirmek zorunda olduğunu vurgulayan Bilir, ihlal bildirimi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda 204 bin 285 liradan 13 milyon 620 bin 402 liraya kadar idari para cezasının uygulanabileceğine dikkati çekti.

1 Milyar 12 Milyon 711 Bin Lira İdari Yaptırım Uygulandı

KVKK'ye bugüne kadar yapılan başvurular ve verilen kararlar hakkında bilgi veren Bilir, "48 bin 553 şikayet, ihbar ve başvuru KVKK'ye ulaştı. Bunlardan 46 bin 812'si sonuçlandırıldı, 1741 dosyanın ise inceleme süreci devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda 1 milyar 12 milyon 711 bin lira idari yaptırım uygulandı." diye konuştu.Faruk Bilir, kuruluşundan bu yana KVKK'ye 1648 veri ihlali bildirimi yapıldığını, bunlardan 359'unun kurumun sitesinden ilan edildiğini kaydederek, "Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda ise 1230 hukuki görüş verildi. Ayrıca yurt dışına kişisel veri aktarımında yeterli nitelikleri taşıyan 10 taahhütname onaylandı. 1986 standart sözleşme kuruma bildirildi." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber