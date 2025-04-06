Polis memuru, izin gününde bulduğu yarım altını sahibine ulaştırdı

BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
'Toprağımızı gençler sürmüyor ise geleceğimiz risk altındadır'
'Toprağımızı gençler sürmüyor ise geleceğimiz risk altındadır'
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
20 milyon öğrenci yarın yeniden dersbaşı yapacak
20 milyon öğrenci yarın yeniden dersbaşı yapacak
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
e-YDS sonuçları açıklandı
e-YDS sonuçları açıklandı
Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi
Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı
43 İlin Geçiş Güzergahını Kullanacaklar Dikkat!
43 İlin Geçiş Güzergahını Kullanacaklar Dikkat!
Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Adalet Bakanlığı'nın '0 Kadastro Dosyası' Hedefine Büyük Katkı
Adalet Bakanlığı'nın '0 Kadastro Dosyası' Hedefine Büyük Katkı
Sarp'ta 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Sarp'ta 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı
Vaniköy villalarındaki kaçak yapılar için 'rüşvet' iddiası
Vaniköy villalarındaki kaçak yapılar için 'rüşvet' iddiası
CMK Müdafi Ücretleri Artık Online Ödenecek
CMK Müdafi Ücretleri Artık Online Ödenecek
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 62 Ölü, 7.388 Yaralı
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 62 Ölü, 7.388 Yaralı
Bakan Bayraktar: Elektriği Avrupa piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz
Bakan Bayraktar: Elektriği Avrupa piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz
Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti
Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti
1.044 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi
1.044 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi
İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Polis memuru, izin gününde bulduğu yarım altını sahibine ulaştırdı

Amasya'da bir züccaciye dükkanında alışveriş yaparken boynundan düşürdüğü yarım altını bulan polis D.T., altını sahibine teslim ederek takdir topladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 12:04, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 12:05
Yazdır
Polis memuru, izin gününde bulduğu yarım altını sahibine ulaştırdı

Amasya'da Nuriye Keten annesiyle birlikte Kocacık Çarşısı'ndaki bir züccaciye dükkanından alışveriş yaptığı sırada boynunda zincire takılı yarım altını çıkışta kapının önünde düşürdü. Keten'in alışveriş yaptığı dükkana 45 dakika sonra izinli olduğu gün bebek arabasıyla gelen 16 yıllık polis memuru D.T., yerde parlayan nesneyi fark etti. Yaklaşıp eğildiğinde bunun yarım altın olduğunu anlayan R.T., önce çevredeki iş yerlerine sonra da telefonla irtibata geçtiği polis merkezinde bulunan meslektaşlarına kayıp eşya ihbarı olup olmadığını sordu. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevik kuvvet polisi D.T., gelen ekiplere durumu anlatıp yarım altını teslim etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, altını düşüren kişinin Nuriye Keten olduğunu belirledi. Evine geldiğinde boynunda asılı yarım altının takılı olmadığını fark eden Keten ise sokaktaki aramaları sonuçsuz kalınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Keten, karşısındaki görevlinin 'Altının emin ellerde' sözüyle büyük sevinç yaşadı. Keten, daha sonra Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek düşürdüğü altını, çevik kuvvet polisi D.T.'den teslim aldı. Polis memuruna teşekkür eden Nuriye Keten, "Zincirim kopunca sarkmış bende fark etmedim ve alışveriş yaptığım dükkanda düşürmüşüm. Eve gidince annem düştüğünü fark etti. Önce evde, sonra yol güzergahlarında ve otobüsten indiğim yerlerde aradım. Bulamayınca hemen 112'yi aradım" dedi.

'TEŞKİLAT OLARAK VAZİFEMİZİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten polis memuru D.T. ise "Benim izin günümdü, eşim ve çocuklarımla çarşıda gezerken parlak bir şey gördük. Biraz da mesleğin verdiği bir tecrübe olsa gerek, yerdekinin altın olduğunu fark ettik. Kolay kazanılmıyor illaki birisi düşürmüştür diye tahmin ettik. Arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla altını kimin düşürdüğü tespit edildi. Altını sahibine ulaştırmaktan çok mutlu oldum. Teşkilat olarak vazifemizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber