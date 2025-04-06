CHP Kurultayı'nda üye artışı açıklandı

CHP Lideri Özel, Üye Sayısındaki Artışı DuyurduCHP lideri Özel, 21 Olağanüstü Kurultay'da yaptığı açıklamada, partisinin üye sayısının 1 milyon 900 bine ulaştığını belirtti.

Yargıtay verilerine göre, son olarak üye sayısı 1 milyon 531 bin 944 olarak açıklanmıştı.

Özel Kurultay'daki Açıklamalar

Özel, kurultayda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"1,9 MİLYONA ULAŞAN ÜYELERİMİZ..."

Atatürk'ün partisine ve Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı'na yönelik sivil darbe girişimine direndiğimiz günlerde olağanüstü kurultayımızı yapıyoruz. Partimize kayyum atama planını bertaraf etmek, CHP'nin ne demek olduğunu göstermek için buradayız. 1,9 milyona ulaşan üyelerimizin, milyonlarca vatandaşımızın gelecek hayallerini savunmak için buradayız.