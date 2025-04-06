Alabora olan bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si öldü, 2'si yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında meydana gelen üzücü olayda, alabora olan bir lastik bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si hayatını kaybetti, 2'si yaralı olarak kurtarıldı.

İlçe açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun alabora olduğu bilgisinin alınmasının ardından bölgeye sahil güvenlik ekipleri hızla sevk edildi.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Ekipler, lastik bottaki 58 yabancı uyruklu kişiyi kurtardı. Ne yazık ki, lastik botta bulunan 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan diğer 2 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine getirildi.

Olayın Ardından Yapılan İşlemler

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılar hızla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.