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BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!

Enerji fiyatlarına gelen zamlar, fırıncıları zor durumda bırakıyor. İstanbul'da ekmek fiyatlarının 15 TL'ye çıkması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 13:05, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 13:04
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BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!

Enerji fiyatlarına bir zam daha geldi. BOTAŞ, fırınlara sağlanan doğalgazın birim fiyatını 8,54 TL'den 10,39 TL'ye yükselterek yüzde 21,59'luk bir artış yaptı. Bu zammın önümüzdeki haftalarda ekmek fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İstanbul'da Ekmek Fiyatları Ne Olacak?

İstanbul Fırıncılar Odası, ocak ayında 200 gram ekmeği 12,5 TL olarak belirlemişti, ancak birçok fırın 15 TL'den satış yapıyordu. Sözcü'nün haberine göre, yeni gaz zammıyla birlikte ekmek fiyatlarının resmi olarak 15 TL'ye çıkması öngörülüyor.

Artan Maliyetler ve Beklenen Zamlar

Maliyetler dayanılmaz seviyede, fiyat artışı kaçınılmaz

Hükümet, 5 Nisan'dan itibaren elektriğe yüzde 25, sanayicinin kullandığı doğalgaza da yüzde 20 zam yapmıştı. Artan enerji maliyetlerinin, ekmeğin yanı sıra birçok temel ürüne de zam olarak dönmesi bekleniyor.Ekmek fiyatlarındaki artışın, özellikle dar gelirlileri vuracağı, enerji zamlarının ise enflasyonu daha da körükleyeceği konuşuluyor.

Vatandaşların Tepkisi

Fırıncılar, Maliyetler dayanılmaz seviyede, fiyat artışı kaçınılmaz açıklaması yaparken, vatandaşlar ise Ekmeğe bile zam geldi, nasıl geçineceğiz? diye soruyor.

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