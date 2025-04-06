Tartıştığı eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
'Toprağımızı gençler sürmüyor ise geleceğimiz risk altındadır'
'Toprağımızı gençler sürmüyor ise geleceğimiz risk altındadır'
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
20 milyon öğrenci yarın yeniden dersbaşı yapacak
20 milyon öğrenci yarın yeniden dersbaşı yapacak
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
e-YDS sonuçları açıklandı
e-YDS sonuçları açıklandı
Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi
Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı
43 İlin Geçiş Güzergahını Kullanacaklar Dikkat!
43 İlin Geçiş Güzergahını Kullanacaklar Dikkat!
Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Adalet Bakanlığı'nın '0 Kadastro Dosyası' Hedefine Büyük Katkı
Adalet Bakanlığı'nın '0 Kadastro Dosyası' Hedefine Büyük Katkı
Sarp'ta 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Sarp'ta 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı
Vaniköy villalarındaki kaçak yapılar için 'rüşvet' iddiası
Vaniköy villalarındaki kaçak yapılar için 'rüşvet' iddiası
CMK Müdafi Ücretleri Artık Online Ödenecek
CMK Müdafi Ücretleri Artık Online Ödenecek
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 62 Ölü, 7.388 Yaralı
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 62 Ölü, 7.388 Yaralı
Bakan Bayraktar: Elektriği Avrupa piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz
Bakan Bayraktar: Elektriği Avrupa piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz
Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti
Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti
1.044 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi
1.044 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi
İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tartıştığı eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Şanlıurfa'da Hasan Yorgun (43), evde, tartıştığı eşi Zeliha Yorgun'u 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 13:27, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 13:28
Yazdır
Tartıştığı eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Sabah saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, Hasan Yorgun ile eşi Zeliha Yorgun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında Hasan Yorgun, yanında bulunan bıçakla eşi Zeliha Yorgun'u 15 yerinden bıçakladı. Çevredeki komşuların kavga seslerini duyması üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Zeliha Yorgun Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen, üç çocuk annesi Zeliha Yorgun kurtarılamadı. Cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Polis, olay yerinden kaçmaya çalışan Hasan Yorgun'u hızlı bir şekilde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma ise sürdürülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber