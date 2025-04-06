Tartıştığı eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Sabah saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, Hasan Yorgun ile eşi Zeliha Yorgun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında Hasan Yorgun, yanında bulunan bıçakla eşi Zeliha Yorgun'u 15 yerinden bıçakladı. Çevredeki komşuların kavga seslerini duyması üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Zeliha Yorgun Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen, üç çocuk annesi Zeliha Yorgun kurtarılamadı. Cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Polis, olay yerinden kaçmaya çalışan Hasan Yorgun'u hızlı bir şekilde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma ise sürdürülüyor.