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Mobil bilim merkezi, 23 Nisan'da çocuklarla buluşuyor

Çocuklara bilimsel konuları eğlenceli şekilde öğrenme fırsatı sunan Mobil Bilim Merkezi, Türkiye'yi geziyor. Mobil Bilim Merkezi, 23 Nisan'da Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta etkinlikler düzenliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 14:22, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 14:24
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Mobil bilim merkezi, 23 Nisan'da çocuklarla buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mobil Bilim Merkezi'ni, milli mücadelenin tarihsel rotasına uygun şekilde Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta öğrenci ve öğretmenlerle buluşturuyor.

Mobil Bilim Merkezi Etkinlik Takvimi

Çocuklara farklı bilim alanlarında uygulamalı öğrenme deneyimi sunmayı hedefleyen Mobil Bilim Merkezi, 7-8 Nisan'da Samsun, 10 Nisan'da Amasya, 14 Nisan'da Erzurum ve 16 Nisan'da Sivas'ta etkinlikler gerçekleştirecek. Ayrıca, 21-25 Nisan arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenecek Bilim Şenliği'nde de yerini alacak.

Öğrenmeyi Eğlenceli Hale Getiren Proje

Mobil Bilim Merkezi Projesi, öğrenmeyi zevkli ve eğlenceli hale getiriyor. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında yola çıkacak olan Mobil Bilim Merkezi; Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta öğrenci ve öğretmenlerle buluşacak.Proje ile öğrenciler, bilimsel konuları interaktif bir şekilde öğrenme fırsatına sahip oluyor. Matematik, fizik, biyoloji, astronomi ve coğrafya gibi temel bilim alanları, Mobil Bilim Merkezi'nde yer alan etkileşimli deney setleriyle daha eğlenceli ve öğretici bir hale geliyor.

Uygulamalı Öğrenme İmkanları

Mobil Bilim Merkezi, deney setleri ve eğitim materyalleriyle öğrenci ve öğretmenlere farklı bilim alanlarında uygulamalı öğrenme imkanı sunuyor. Bilim otobüsünde toplam 35 farklı deney seti yer alıyor. Ziyaretçilere bu deney setleriyle fizik, kimya ve diğer bilim dallarında etkileyici etkinlikler sunuluyor.

Bilimi Eğlenceli Hale Getiren Araçlar

  • Uzay terazisi
  • Meteoroloji istasyonu
  • İnteraktif topoğrafya haritası
  • Plazma küresi

Bu araçlar, öğrencilerin bilimi eğlenceli bir şekilde öğrenmesine katkı sağlıyor. Deney setleri ziyaretçilere bilimsel konuları uygulamalı keşfetme imkanı sağlarken, öğrencilere de yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor.

Mobil Planetaryum ile Uzay Keşfi

Mobil Bilim Merkezi'nin dikkati çeken özelliklerinden biri de mobil planetaryumu. 180 derece eksende eğitsel filmleri izleme olanağı bulunduran bu özel alan, öğrencilere uzay ve astronomi konularında görsel ve etkileşimli bir deneyim yaşatıyor. Öğrenciler, bu sayede hem uzay hakkında daha fazla bilgi ediniyor hem de bilimsel konulara olan ilgilerini artırma imkanı buluyor.

23 Nisan'da Çocuklar Mobil Bilim Merkezi ile Buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığının bu anlamlı girişimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara bilimsel bir hediye sunuyor. Bu proje, çocukların bilime olan ilgilerini artırırken aynı zamanda onların gelişimine katkı sağlıyor. Bilim ve teknolojiyi öğrenmenin en keyifli yollarından biri olan Mobil Bilim Merkezi, her yıl daha fazla öğrenciye ulaşarak, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilim Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanında çocuklara ilham vermeye, bilimin eğlenceli yönüyle çocukların ilgisini çekmeye ve bilimle tanıştırmaya devam ediyor.

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