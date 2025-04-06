9 yaşındaki çocuğa başıboş köpekler saldırdı

Malatya'da yaşanan üzücü bir olayda, 9 yaşındaki bir çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Hayvan Pazarı yakınlarında gerçekleşti. Küçük Murat Canpolat, sokakta oyun oynarken, yanına yaklaşan 6 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Çocuğun Sağlık Durumu

Kol ve bacaklarından yaralanan Canpolat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.