9 yaşındaki çocuğa başıboş köpekler saldırdı
Malatya'da 9 yaşındaki çocuğa 6 tane başıboş köpek saldırdı. Çocuk kol ve bacaklarından yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 14:27, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 14:31
Malatya'da yaşanan üzücü bir olayda, 9 yaşındaki bir çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Hayvan Pazarı yakınlarında gerçekleşti. Küçük Murat Canpolat, sokakta oyun oynarken, yanına yaklaşan 6 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Çocuğun Sağlık Durumu
Kol ve bacaklarından yaralanan Canpolat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.