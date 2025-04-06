İlaç devi konkordato talep etti

Türkiye ilaç pazarının önde gelen firmaları arasında yer alan Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talep etti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne Yapılan Başvuru

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne geçtiğimiz yıl yapılan konkordato başvurusu, 31 Aralık 2024 tarihinde geçici mühlet kararı ile sonuçlanmıştı. Şirket ve yöneticiler hakkında verilen geçici mühlet kararı, 31 Mart 2025 tarihi itibariyle 2 ay süre ile uzatıldı.

Konkordato Talebi Sektörde Büyük Yankı Uyandırdı

Türkiye pazarına antibiyotik pazarlayan ilaç firmasının konkordato talebi sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Tedbirler Yürürlükte!

2022 yılından bu yana piyasada çok bilinen bir antibiyotik ilacının pazarlama haklarını üstlenen firma hakkında mahkeme tarafından duyuruda geçici mühletle birlikte verilen tedbirlerin halen yürürlükte olduğu belirtildi.Ayrıca bu süre zarfında geçici mühlet içinde görevlendirilen konkordato komiserinin de görevinin devam ettiği ifade edildi.