Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi

CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'ında delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gelişmelerin ardından Özel, partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda saat 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te tamamlandı. Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.

Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

Kurultay Sonuçları ve Katılım Oranı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, yoğun katılımla gerçekleşti. Toplamda 1323 kayıtlı delege bulunmasına rağmen, 1276 delege oy kullanarak yüksek bir katılım oranı sağladı. Bu oran, partinin içindeki demokratik süreçlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Özgür Özel'in Yeniden Seçilmesi

Özgür Özel'in tek aday olarak katıldığı bu kurultayda, oyların büyük bir çoğunluğunu alarak yeniden Genel Başkan seçilmesi, parti içindeki güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Özel, partililere yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Toplam kayıtlı delege: 1323

Kullanılan oy: 1276

Geçerli oy: 1171

Geçersiz oy: 105



