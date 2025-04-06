Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek yurtta, sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek. Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek.

Soğuk Hava ve Zirai Don Riski

Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor.

Beklenen En Düşük Sıcaklıklar

Ankara: sıfırın altında 2 derece

İstanbul: 2 derece

İzmir: 5 derece

Konya: sıfırın altında 2 derece

Antalya: 8 derece

Bolu: sıfırın altında 2 derece

Samsun: 4 derece

Trabzon: 3 derece

Erzurum: sıfırın altında 6 derece

Malatya: sıfırın altında 1 derece

Diyarbakır: 3 derece



