İstanbul'da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın kentte sabah saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi. Yağış dolayısıyla aksamalar, küçük çaplı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM'dan İstanbul için Kuvvetli Sağanak Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün 17-20 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek 10 derecenin altına inmesinin beklendiği belirtildi.

Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 5 derecenin altına gerilemesi ve kış aylarını aratmayacak seviyelere düşmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiği kaydedildi.

Kısa Süreli Yoğun Yağış Bekleniyor

Açıklamada, kısa süreli gerçekleşecek yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesinin tahmin edildiği, kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği aktarıldı.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fırtına, ani sıcaklık düşüşü ve sağanak yağmur nedeniyle oluşabilecek su baskınları

Ulaşımda aksamalar

Çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak İstanbulluların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiği belirtildi.