Bayram Tatili Dönüşü Feci Kaza: Dört Öğretmen Hayatını Kaybetti

9 günlük bayram tatili sebebiyle Düzce'den Özgür Yıldız, Ayşen Yıldız Tanberk ve Sadi Tanberk ile Zonguldaklı Vahide Kalyoncu Umman'a tatile gitti. Arkadaş grubu 5 Nisan Cumartesi günü Umman'dan Türkiye'ye geldi.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerini bitiren grup 67 SF 722 plakalı otomobil ile Düzce'ye doğru yola çıktı. Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeler mevkiinde otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada Düzce Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nde coğrafya öğretmeni Özgür Yıldız, Alaplı İMKB Lisesi'nde yiyecek içecek öğretmeni Vahide Kalyoncu, öğretmenlikten emekli Sadi Tanberk ve Ayşen Yıldız Tanberk hayatını kaybetti.

Düzceli Öğretmen Aile İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Düzceli öğretmen aile için Konuralp Merkez Camii'nde cenaze programı düzenlendi. Özgür Yıldız, Sadi Tanberk, Ayşen Yıldız Tanberk'in cenazeleri Konuralp Merkez Camii'nde yan yana getirildi. Cenazeye Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, il protokolü ve sevenleri katıldı. İlk olarak Sadi Tanberk'in ardından Ayşen Yıldız Tanberk'in ve Özgür Yıldız'ın cenaze namazları kılındı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler Konuralp aile mezarlığına defnedildi.