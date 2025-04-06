Uzman çavuş kafede tartıştığı kişiyi vurdu

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, bir kişi hayatını kaybetti. İlçe merkezinde bulunan bir kafede, Yakup A. ile Selman K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Selman K., yanında taşıdığı silahla Yakup A.'ya ateş etti. Ağır yaralanan Yakup A, kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakup A.'nın evli olduğu ve Aras EDAŞ'ta görev yaptığı, Selman K.'nin ise uzman çavuş olduğu öğrenildi. Olay sonrası Selman K., polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.