Köpeği aracının arkasında sürükleyen şahıs tutuklandı

Olay, 5 Nisan'da Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi Sazak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 ET 547 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü, köpeği aracının arkasına bağlayarak yolda sürükledi. Yaşananlar yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede otomobilin sahibinin Recep P. (50) olduğu belirlendi. Recep P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan Recep P. ifadesinde, köpeği aracın bagaj kısmına iple bağlayarak koyduğunu, seyir halindeyken bagaj kapağının açılması sonucu köpeğin yola düştüğünü ve bunu geç fark ettiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi'ne sevk edilen Recep P., sevk edildiği mahkemece 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.